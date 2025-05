È stata approvata, nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale di Sassuolo, la variazione al bilancio 2024-2025. Il provvedimento, che ha visto il voto favorevole della maggioranza e contrario dell’opposizione, prevede un importante pacchetto di investimenti mirati al completamento dei nuovi plessi scolastici, al potenziamento dei servizi educativi, alla riqualificazione urbana e alla manutenzione di edifici, strade e impianti sportivi.

“Abbiamo scelto di guardare avanti – commenta il Sindaco Matteo Mesini – mettendo al centro della programmazione i più giovani e le famiglie. Concludiamo i cantieri delle nuove scuole, potenziamo i servizi educativi e sociali, raddoppiamo i GET, investiamo nel personale educativo assistenziale e attrezziamo nuovi spazi come le Paggerie, che saranno dedicati proprio ai ragazzi e agli adolescenti. È un bilancio che guarda al futuro della città e dispiace non aver ottenuto l’unanimità su progetti tanto importanti per la nostra comunità”.

Tra le voci principali della variazione, spiccano gli stanziamenti destinati al completamento del Nuovo Polo Sant’Agostino e del Nuovo Nido Parco, con un adeguamento dei costi dovuto all’aumento dei prezzi per gli anni 2024 e 2025, rispettivamente pari a 765.000 euro e 535.000 euro. Ulteriori 180.000 euro verranno investiti per l’acquisto degli arredi destinati alla nuova scuola Vittorino da Feltre e al Nido Parco. A questi si aggiungono 450.000 euro messi a disposizione dalla Fondazione di Modena per l’arredamento dell’Antica Paggeria, che diventerà un nuovo spazio polifunzionale a disposizione della fascia under 25.

Oltre all’edilizia scolastica, la variazione al bilancio rafforza i servizi educativi e inclusivi, grazie a oltre 400.000 euro destinati al progetto regionale “Conciliazione vita-lavoro”, al potenziamento dei servizi pre e post scuola, all’ampliamento dei GET (Gruppi di Educazione Territoriale) e al rafforzamento del personale educativo assistenziale, a supporto in particolare degli alunni con disabilità.

Sul fronte delle manutenzioni straordinarie, si interviene in modo significativo sulla viabilità con oltre 420.000 euro per rifacimento di asfalti, marciapiedi e interventi per la sicurezza stradale. Circa 140.000 euro saranno impiegati per lavori sugli impianti sportivi, tra cui il rifacimento dell’illuminazione del campo da calcio di via Toscana, la manutenzione della pista di atletica indoor e interventi al campo sportivo di San Michele. Altri 150.000 euro andranno invece alla manutenzione di edifici pubblici come Casa Serena, la sede della Croce Rossa Italiana e la Sala del Consiglio Comunale.

Infine, sono previsti 56.000 euro per la riqualificazione del Parco Le Querce, di cui 35.000 euro finanziati ancora dalla Fondazione di Modena, a conferma del forte legame tra l’Amministrazione comunale e il mondo delle fondazioni territoriali.

Con questa variazione, il Comune di Sassuolo punta a rafforzare i servizi alla persona, completare importanti progetti infrastrutturali e rendere la città più attenta alle esigenze delle famiglie, dei bambini e dei giovani.