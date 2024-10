“Nella quiete del giardino: viaggio nella vita e nell’opera di Bassani” è il titolo dell’appuntamento che martedì 29 ottobre, alle 18,30, è in programma al BLA, la biblioteca ludoteca e archivio storico di Fiorano Modenese.

Si rinnova così l’appuntamento annuale con Monografie, l’occasione per riscoprire i grandi autori, promossa dal Comune e organizzata dal BLA in collaborazione con l’Associazione Lumen. Quest’anno il focus è su Giorgio Bassani, scrittore, poeta, critico, politico e redattore di importanti riviste letterarie.

Dopo i saluti introduttivi da parte di Marilisa Ruini, assessore alla Cultura, prenderà il via un incontro a due voci sulla vita, la poetica e la produzione letteraria di uno degli autori simbolo del ‘900 italiano. Nell’ambito dell’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Fondazione Giorgio Bassani, Marcello Azzi accompagnerà i partecipanti in un approfondimento ricco di suggestioni sostenuto dagli interventi in video collegamento di Paola Bassani, figlia dell’autore e presidente della Fondazione a lui dedicata.

L’ingresso al BLA è gratuito e libero, fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni: 0536 833403; biblioteca@fiorano.it.

Paola Bassani Pacht, figlia di Giorgio Bassani e di Valeria Sinigallia, è nata a Roma. Si laurea in Storia dell’Arte presso Unibo e consegue il Dottorato di ricerca presso la Sorbona di Parigi. Già insegnante presso le Università di Tours e di Rennes e Presidente in carica della Fondazione Giorgio Bassani, nel 2015 è stata insignita dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia.

Marcello Azzi, laureando in Lettere presso l’Università di Bologna, rappresentante del Comitato scientifico della Fondazione Giorgio Bassani. Il suo attuale filone di ricerca riguarda in particolare lo scambio epistolare inedito tra Bassani e Delfini.