Il Questore di Bologna ha disposto la sospensione, per giorni 10, della licenza di un pubblico esercizio sito Via Gramsci a Castel Maggiore, Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Castel Maggiore che ne avevano proposto la sospensione a seguito di numerosi controlli e gli Agenti della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Bologna.

Il bar in questione viene ritenuto fonte di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica vista la presenza costante di persone pregiudicate che rappresenta maggiore allarme sociale, in quanto sul retro dello stabile è presente anche un’uscita che affaccia su una piazzetta pedonale ove è ubicata una Scuola Primaria.

Si sono susseguiti diversi interventi delle Forze dell’Ordine negli ultimi due anni: in particolare, il più recente a settembre 2024, per una violenta lite tra due soggetti, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta dall’assunzione di alcol ed entrambi gravati da precedenti di polizia; nel mese di giugno, personale della Polizia Ferroviaria ha effettuato un intervento per sedare una lite scaturita all’interno del locale, dove i soggetti coinvolti risultavano essere abituali avventori e uno di loro veniva trovato in possesso di un oggetto da taglio; a ciò si aggiunge, lo scorso marzo un’aggressione ai danni di un cliente, sorpreso da due malfattori rimasti ignoti che gli avevano procurato un trauma cranico.

Gli interventi dei Carabinieri della Stazione di Castel Maggiore sono stati numerosi negli ultimi mesi per tutelare i cittadini residenti in zona da soggetti con precedenti di polizia che frequentavano il locale.

Alla luce di ciò, considerate le descritte circostanze e una ravvisabile situazione di pericolo per l’incolumità e la sicurezza dell’intera collettività e, considerato che il pubblico esercizio sia luogo abituale di ritrovo per soggetti molesti e spesso sotto l’effetto di alcol, i Carabinieri e gli Agenti di Polizia hanno notificato il decreto alla titolare del locale, informandola del provvedimento che determina la sospensione del locale per la durata di dieci giorni.