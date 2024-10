«Il Luogotenente Raimondo Cuccuru, che peraltro è Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Castelfranco Emilia, e il collega, entrambi fuori servizio ieri sera, hanno dimostrato un senso di alta responsabilità civica e professionale: a loro va il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione comunale e della Città». Con queste parole il Comune di Castelfranco Emilia desidera congratularsi con il comandante della Tenenza locale, Raimondo Cuccuru, e il collega che ieri sono celermente intervenuti per contenere un atto criminoso.

Come raccontato da diversi cittadini, infatti, nella serata di lunedì, presso l’area retrostante il Teatro Dadà, si è un episodio di vandalismo su alcune automobili parcheggiate; questo gesto è stato prontamente limitato grazie all’intervento tempestivo del Luogotenente Comandante della Tenenza di Castelfranco Emilia e di un suo collega, entrambi fuori servizio al momento dei fatti.

Il Luogotenente e il collega, nel transitare nella zona in prossimità del Teatro, hanno notato un individuo intento a compiere atti di vandalismo su alcuni veicoli parcheggiati. Con alto senso del dovere e profondo impegno verso la sicurezza della comunità, i due, fuori servizio, sono immediatamente intervenuti per fermare il soggetto, contenendolo fino all’arrivo della pattuglia di servizio chiamata a supporto. L’individuo è stato successivamente accompagnato alla caserma per gli accertamenti e le procedure del caso.

L’Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia desidera esprimere la propria gratitudine e riconoscimento «per il coraggio e la professionalità dimostrati dal Luogotenente e dal suo collega, che hanno agito con prontezza nonostante il momento di libertà dal servizio, a testimonianza del profondo impegno delle nostre Forze dell’Ordine nella tutela della sicurezza cittadina. Alla luce di questo episodio, che evidenzia l’importanza di una presenza stabile e sempre pronta della Tenenza dei Carabinieri a Castelfranco Emilia, l’Amministrazione coglie l’occasione per ribadire la necessità di elevare la Tenenza locale a Compagnia. Tale avanzamento consentirebbe di potenziare ulteriormente le risorse e le capacità operative del presidio, rispondendo in modo sempre più efficace alle necessità di sicurezza dei nostri cittadini».

L’Amministrazione rinnova inoltre la propria fiducia e il pieno sostegno alle Forze dell’Ordine, convinta che la collaborazione tra enti locali e forze di sicurezza sia essenziale per garantire una comunità più sicura e protetta.