Ha riaperto l’ufficio postale di Bologna 6 nella sua sede abituale di via Garibaldi 3, dopo i lavori interni finalizzati al miglioramento degli standard di accoglienza e sicurezza per la clientela e il personale.

Con i lavori appena conclusi, l’ufficio postale ha cambiato il suo abituale layout prestando particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale attraverso la realizzazione di due sportelli relazionali ribassati per facilitare la relazione con i Clienti, che si affiancano ai due sportelli tradizionali; interni più luminosi e ampliamento della sala consulenza, idonea per servire i clienti in un ambiente riservato.

Installato anche un nuovo ATM Postamat dotato di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. L’ATM Postamat è inoltre dotato di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite QR code e dove è possibile prelevare contanti senza l’utilizzo della carta elettronica, grazie alla nuova funzionalità “cardless”, utilizzando semplicemente le app “PostePay” e “BancoPosta” per effettuare operazioni di prelievo in pochi passaggi e in totale sicurezza direttamente dal proprio smartphone.

L’ufficio postale di Bologna via Garibaldi è a disposizione dei cittadini con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.