Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura dell’uscita della stazione di Modena sud, che era prevista dalle 00:00 alle 6:00 di venerdì 1 novembre.

In tale orario, rimane confermata, la chiusura della suddetta stazione, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano, per consentire attività di ispezione, manutenzione e riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Modena nord, al km 157+600, o di Valsamoggia, al km 184+800.

, che era prevista dalle 00:00 alle 6:00 di venerdì 1 novembre.

In tale orario, rimane confermata, la chiusura della suddetta stazione, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano, per consentire attività di ispezione, manutenzione e riqualifica delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Modena nord, al km 157+600, o di Valsamoggia, al km 184+800.