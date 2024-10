Venerdì 1 novembre, Festa di Ognissanti, tutti i veicoli possono circolare liberamente. Come in ogni giorno festivo, infatti, la manovra antismog regionale è sospesa. La circolazione, dunque, sarà libera venerdì e sabato (giorno in cui normalmente la manovra non si applica) mentre i limiti per i veicoli più inquinanti tornano il 3 novembre con la domenica ecologica.

Domenica 3 novembre, dalle 8.30 alle 18.30 si applicano i limiti già previsti dal lunedì al venerdì ma con il blocco alla circolazione esteso anche ai diesel Euro 5.

Nell’area cittadina compresa all’interno delle tangenziali, non potranno circolare: i veicoli a benzina euro 0, euro 1 ed euro 2; i veicoli diesel euro 0, euro 1, euro 2, euro 3, euro 4 ed euro 5 (anche se dotati di filtro antiparticolato); veicoli Gpl/benzina o metano/benzina euro 0 (pre euro) ed euro 1; i ciclomotori e i motocicli euro 0 (pre euro) ed euro 1.

Le limitazioni si applicano nell’area compresa all’interno delle tangenziali nord Pirandello, Carducci e Pasternak, via Nuova Estense, strada Bellaria, strada Contrada, via Giardini, complanare Einaudi, strada Modena-Sassuolo, tangenziale Mistral. È comunque sempre possibile, per tutti i veicoli, circolare sulle strade che conducono ai parcheggi scambiatori e alle strutture ospedaliere anche se all’interno dell’anello delle tangenziali.

Per informazioni ci si può recare all’Urp di piazza Grande 17, tel. 059 20312; piazzagrande@comune.modena.it. È possibile ricevere aggiornamenti sulla manovra antismog iscrivendosi al canale Telegram @ComuneMO-allerta: per iscriversi è sufficiente digitare sullo smartphone, che deve avere Telegram già installato, il link diretto (https://t.me/comunemoallerta); il link si apre direttamente sul canale ed è possibile unirsi al gruppo.