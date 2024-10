In alcuni nidi d’infanzia comunali a gestione diretta e indiretta, grazie anche all’aumento dell’offerta realizzato per l’anno educativo in corso, al momento risultano disponibili 158 posti. Si tratta di posti non richiesti nell’ambito del bando ordinario e che quindi possono essere destinati a bambine e bambini, nati tra l’1 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023, per i quali non è stata fatta domanda alla prima scadenza e che non sono già iscritti in un servizio educativo 0-3 convenzionato.

Per questo motivo, da lunedì 4 novembre e fino all’ultimo aggiornamento delle graduatorie per l’anno educativo in corso (31 gennaio 2025) saranno riaperti i termini per le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali.

Si può presentare domanda indicando le proprie preferenze, ma la ammissione potrà avvenire solo per i nidi senza lista d’attesa nei quali risultano posti disponibili.

Le disponibilità possono variare fino all’ultimo aggiornamento delle graduatorie per effetto di rinunce o integrazioni di preferenze da parte di chi è in lista d’attesa.

Le nuove domande dovranno essere presentate online, tramite accesso al link https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/iscrizione-trasferimento-nido e saranno inserite nelle graduatorie secondo il seguente scaglionamento:

domande pervenute dal 4/11/24 al 30/11/2024 a partire dall’aggiornamento delle graduatorie previsto nel mese di dicembre (scaglione 1);

domande pervenute dal 1/12/24 al 31/12/2024 a partire dall’aggiornamento delle graduatorie previsto nel mese di gennaio (scaglione 2) e in coda alle domande dello scaglione 1;

domande pervenute dal 1/1/25 al 31/1/2025 dall’ultimo aggiornamento delle graduatorie previsto nel mese di febbraio (scaglione 3) e in coda alle domande degli scaglioni 1 e 2.

Maggiori informazioni alla pagina:

