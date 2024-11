Il primo appuntamento è mercoledì 6 novembre. Per partecipanti il bicchiere del BLA, per continuare la campagna “BlasticFree”

Prende il via mercoledì 6 novembre la nuova edizione di “In un’ora al Bla”, la rassegna sulla grande letteratura proposta dal Comune di Fiorano Modenese insieme al BLA (Biblioteca Ludoteca Archivio storico), in collaborazione con l’Associazione Lumen.

“Chi è lo straniero? Albert Camus dallo Straniero a Il primo uomo” è il titolo del primo appuntamento in programma, a cura di Maria Chiara Gnocchi, insegnante di letteratura francese e letterature francofone all’Università di Bologna.

In occasione del primo appuntamento della rassegna verrà distribuito gratuitamente a tutti i partecipanti il bicchiere del BLA, nell’ambito della campagna “BlasticFree”, cominciata il mese scorso come parte di una azione più generale che l’Amministrazione fioranese intende portare avanti nella direzione della sostenibilità e salvaguardia ambientale. Oltre a non rivestire più con la plastica i volumi della letteratura di consumo, ossia quei libri di facile reperibilità sul mercato e che hanno un ciclo di fruizione non particolarmente lungo, con un risparmio di circa 150 metri lineari di plastica trasparente, sono stati anche tolti i bicchieri al servizio dei dispenser dell’acqua. Ora per usufruirne occorre portare la propria borraccia oppure utilizzare il bicchiere brandizzato BLA, acquistabile in biblioteca al costo di 1 euro.

Nell’appuntamento di mercoledì 6 novembre al BLA, il focus su due libri di Camus in cui figurano personaggi francesi che vivono in Algeria, colonia francese all’epoca dello scrittore, così come arabi autoctoni. Tanto nello “Straniero” (1942), il testo cui Camus deve la celebrità, quanto ne “Il primo uomo” (1994), pubblicato postumo, molti anni dopo la morte prematura dello scrittore nel 1960, sarà interessante capire come sono evocati gli uni e gli altri e che Algeria emerge dall’uno all’altro testo.

Guiderà i partecipanti in questa riflessione Maria Chiara Gnocchi, insegnante di letteratura francese e letterature francofone all’Università di Bologna. È specialista del Novecento, in particolare degli anni ‘20 e ‘30 e dell’estremo contemporaneo. Si interessa alla scrittura di sé, alle riscritture, a questioni legate alla sociologia della letteratura. Dal 2013 dirige la rivista “Francofonia”.

Gli appuntamenti nell’ambito della rassegna “Un’ora al Bla” sono gratuiti; tutti con inizio dalle ore 18.30, e dedicati a grandi autori, protagonisti di libri e viaggi intercontinentali.

“In un’ora al Bla” prosegue giovedì 21 novembre alle 18.30, con un incontro su Stephen King a cura di Manlio Della Marca dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare allo 0536 833403 oppure scrivere alla mail biblioteca@fiorano.it.