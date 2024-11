“Ci lascia una delle pietre miliari su cui da sempre poggia il distretto ceramico, una persona che ha saputo accompagnare la crescita di una Sassuolo che si affacciava al mondo industriale facendola primeggiare in tutto il mondo”.

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini ricorda Franco Vantaggi, per anni Direttore Generale di Assopiastrelle prima e Confindustria Ceramica poi, scomparso nella notte.

“Arrivato a Sassuolo negli anni ’70 – prosegue il Sindaco – prima come sindacalista poi come Direttore di Assopiastrelle, col suo buonsenso e la battuta sempre pronta, con la sua lungimiranza e profondità d’analisi e di pensiero, è stato protagonista di oltre mezzo secolo di crescita per l’industria ceramica, di benessere economico e sociale per un territorio che, fino a pochi anni prima del suo arrivo, veniva definito area depressa.

Alla moglie Concetta, ai figli ed ai tantissimi amici che oggi piangono la sua scomparsa, vanno le più sincere e sentite condoglianze da parte mia, dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Sassuolo”.