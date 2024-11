La Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto un cittadino italiano 41enne poiché resosi responsabile del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nello specifico, nella giornata del 30 ottobre scorso, personale della locale Squadra Mobile, a seguito di attività info investigativa finalizzata al contrasto del traffico di stupefacenti, decideva di procedere al controllo di un cittadino italiano (con diversi precedenti in materia di stupefacenti e un arresto del 2003 per rapina in concorso) effettuando una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione sita in San Pietro in Casale.

Durante tale attività, nell’area cortiliva dell’abitazione e nello specifico all’interno di un container adibito a deposito attrezzi, gli operatori rinvenivano ben n. 9 scatoloni occultati, contenenti numerose buste di marijuana e hashish, per un perso complessivo di circa 150 kg, nello specifico 83 gr di hashish e 66 gr di marijuana.

In considerazione dell’ingente quantitativo di sostanza stupefacente, che se immesso nel mercato avrebbe fruttato circa 700.000 euro, l’uomo veniva tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Modena.