Toyota ribadisce l’impegno a continuare a investire sul territorio bolognese, affrontando questo periodo di pausa per ripensare i processi produttivi, aumentando la sicurezza e valutando le attività necessarie a una rapida e sicura ripartenza. Le istituzioni, da parte loro, affiancheranno l’azienda e i lavoratori in questo percorso, tenendo aperto il confronto con una particolare attenzione al tema della sicurezza e della prevenzione.

E’ l’esito dell’incontro che si è tenuto questa mattina nella sede della Città metropolitana di Bologna con i vertici di Toyota Handling. Presenti il sindaco metropolitano, l’assessore regionale allo sviluppo economico, e i rappresentanti di Fiom-Cgil, Fim-Cisl, UilM e Usb, oltre a Confindustria.

Le organizzazioni sindacali hanno ribadito la richiesta che venga fatta al più presto luce sulle cause dell’incidente che è costato la vita a due lavoratori e certezze sul destino della produzione nelle settimane necessarie al ripristino dell’impianto di Bologna. I rappresentanti di Toyota hanno ribadito l’impegno a continuare a investire sul territorio bolognese, affrontando il periodo di stop per ripensare i processi produttivi, aumentare la sicurezza e valutare le attività necessarie a una rapida e sicura ripartenza e a nuovi investimenti sul territorio. Infine, da parte delle istituzioni è stato ribadito l’impegno a tenere aperto in modo permanente il tavolo di confronto, ribadendo anche la necessità di condividere il tema della sicurezza e della prevenzione tra tutti gli attori coinvolti e in particolare, a tempo debito, la nuova amministrazione regionale.

Per il momento il tavolo verrà riconvocato appena ci saranno novità che possano consentire lo sviluppo delle attività in modo collegiale.