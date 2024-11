Sono attivi dodici punti di facilitazione digitale in altrettante Case di Quartiere. Ogni punto di facilitazione è aperto almeno 10 ore a settimana e gli sportelli sono gestiti da figure formate con un corso di abilitazione di 100 ore.

L’iniziativa è finanziata dal progetto regionale Digitale Facile, con fondi Pnrr.

Qui tutti i punti in regione: https://digitale.regione.emilia-romagna.it/punti-digitale-facile

L’obiettivo principale è favorire e accompagnare i processi di alfabetizzazione digitale della comunità, con attenzione particolare a soggetti fragili, che vivono in condizioni di svantaggio e maggiormente esposti ai rischi di esclusione sociale. Il progetto dunque si prefigge lo scopo di contrastare fenomeni molto diffusi e persistenti come il digital divide culturale e il gender digital divide, rivolgendosi ad un’ampia platea che includa soprattutto le nuove età, persone con background migratorio, neo genitori, residenti di aree periferiche.

I punti di accesso digitale offrono supporto per i seguenti servizi:

accesso ai portali della Pubblica Amministrazione (App IO, pagoPA, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, SebinaYOU, Istruzione.it)

utilizzo di applicazioni pratiche come la prenotazione di treni e altri servizi pubblici e privati

facilitazione nei servizi per il trasporto pubblico e privato locale e nazionale

accesso ai servizi lavorativi, previdenziali e assistenziali (LavoroPerTe, Inps; Lavoro.gov.it)

gestione e-mail ordinaria e Pec; installazione e gestione di applicazioni sui propri device.

supporto nei servizi e siti online sulla salute (Fascicolo Sanitario Elettronico, richieste duplicati della Tessera Sanitaria o del Codice Fiscale).

servizi relativi all’identità elettronica (Spid, Inad, Carta d’Identità Elettronica, PassaportOnline).

Oltre al supporto individuale, verranno attivati anche corsi formativi rivolti a gruppi in presenza o in modalità online o mista. Sono previsti incontri di orientamento universitario, sulla comunicazione sociale, sull’utilizzo di device e software, ma anche percorsi specifici sull’accesso a piattaforme della Pubblica Amministrazione o di altri servizi essenziali.

Le attività sono gratuite e si rivolgono a persone maggiorenni residenti o domiciliate in Italia.

Per accedere ai servizi si può prenotare dal sito dedicato, chiamare il numero verde 800 141 147 o presentarsi direttamente al Punto Digitale negli orari d’apertura. Verrà data precedenza a chi ha prenotato.

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, con l’obiettivo di potenziare le competenze digitali di almeno 2 milioni di persone entro il 2026.

La finalità del progetto locale è di raggiungere, nell’arco della sua durata, 16 mila utenti unici e circa un 10% di questi da coinvolgere nei momenti formativi.

Il coordinamento è in capo all’associazione Senza il Banco, sono coinvolte undici Case di Quartiere e diversi enti del terzo settore che operano sul territorio cittadino, mentre l’associazione Dry-Art si occupa della comunicazione.

Il progetto è realizzato dal Comune di Bologna in accordo con la Regione Emilia-Romagna per l’utilizzo di fondi europei Next Generation EU.

A questo link il video di promozione del progetto.

Luoghi e orari di apertura

Quartiere Borgo Panigale-Reno

Casa Rosa Marchi, via Pietro Nenni 11, lunedì dalle 14 alle 18 e mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16

Quartiere Navile

Casa Katia Bertasi, via Aristotile Fioravanti 18/3, martedì dalle 9 alle 12; mercoledì dalle 11 alle 13 e venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

Casa Gialla, piazza Giovanni da Verrazzano 1/3: martedì dalle 9.30 alle 13, mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e giovedì dalle 9.30 alle 13

Casa Pescarola, via Francesco Zanardi 228: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 14.10 alle 17.30

Quartiere Porto-Saragozza

Casa 2 agosto 1980, via Filippo Turati 98, martedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16 e mercoledì dalle 14 alle 18

Casa Saffi via Lodovico Berti 2/10, martedì dalle 14 alle 18, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12

Quartiere San Donato-San Vitale

Casa Graf, piazza Spadolini 3, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13

Casa Pilastro, via Dino Campana 4, giovedì dalle 16 alle 18.30 e venerdì dalle 9.30 alle 13

Ca’ Solare, via del Pilastro 5, lunedì dalle 9 alle 13

Quartiere Santo Stefano

Casa Stella, via Lodovico Savioli 3, martedì e venerdì dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 13.40 alle 17

Quartiere Savena