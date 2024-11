Una donna è stata trovata morta questa mattina in piazza Maggiore, sotto il portico di Palazzo D’Accursio sede del Municipio di Bologna. Disabile motoria, la donna era in carico ad una struttura di Porretta per problemi di alcolismo. Sembra che si fosse allontanata come altre volte.

Conosciuta ai più con il nome di Valentina, era di origine siciliana, abitava da tempo nel Bolognese e non era una senzatetto, anche se viveva spesso per strada. Attualmente era inserita in una struttura residenziale per disabili a Porretta Terme.