Si sono concluse il 21 ottobre le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Modena. In data 22 ottobre sono state assegnate le cariche in seno ai predetti organi collegiali. Con sincera riconoscenza il Consiglio ha accolto la dimostrazione di stima e di apprezzamento da parte degli elettori.

Il nuovo Consiglio risulta così composto: Presidente DR. BAVUTTI MARCO, Vice Presidente PROF.SSA VANDELLI MARIA ANGELA, Segretario DR.SSA BELLELLI STEFANIA, Tesoriere DR. PUCCI FRANCESCO, Consiglieri DR.SSA BALUGANI GLORIA, DR.SSA BENZI BARBARA, DR.SSA BRAGLIA FRANCESCA, DR.SSA GARGAGLIONE DANIELA e DR.SSA ROVENTINI ROBERTA.