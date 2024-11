A pochi giorni dalla tragedia alla Toyota Material Hanling, nella prima mattinata di oggi una esplosione ha interessato la Reagens di San Giorgio di Piano, azienda specializzata nella fabbricazione di prodotti chimici. Lo scoppio, secondo le prime informazioni, ha causato il ferimento di un operaio di 55 anni, pare in modo non grave. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area, mentre Medicina del Lavoro e carabinieri, stanno conducendo le indagini necessarie per fare chiarezza su quanto accaduto.