Nel pomeriggio di ieri, martedì 5 novembre, personale della Squadra Volanti della Polizia di Stato, interveniva in via G.B. Vico, angolo via Prati Vecchi, a seguito di una segnalazione pervenuta alla locale Sala Operativa di un furto in atto.

Sul posto gli agenti rintracciavano il richiedente che riferiva di essere stato derubato della sua bicicletta elettrica da parte di due soggetti extracomunitari e riferiva, inoltre, che il mezzo fosse provvisto di localizzatore gps grazie al quale era ancora possibile vederne i movimenti.

Dopo aver raccolto le indicazioni circa i due presunti autori del furto e grazie alla localizzazione gps in tempo reale, gli operatori si mettevano subito alla ricerca dei soggetti con al seguito la bici elettrica e riuscivano a rintracciarli poco dopo in via De Chirico dove, vedendo le Volanti, i soggetti scaraventavano a terra il mezzo, danneggiandolo, e tentavano di darsi alla fuga ma venivano prontamente bloccati dagli agenti.

Nonostante i due soggetti si mostravano sin da subito molto insofferenti al controllo, venivano identificati per un 22enne e un 18enne di origine tunisine, entrambi con precedenti penali.

I due venivano condotti presso i locali della Questura dove, al termine degli accertamenti di rito, venivano deferiti in stato di libertà per le ipotesi di reato di furto aggravato in concorso e danneggiamento.

La bicicletta elettrica, seppur danneggiata a causa dell’impatto con il manto stradale, veniva subito restituita al legittimo proprietario.