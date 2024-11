Tutto pronto a Viano per ospitare la Fiera del tartufo, che quest’anno giunge alla 33edizione. Il programma delle tantissime iniziative e proposte culinarie in programma per domenica 10 novembre è stato illustrato questa mattina in Provincia da sindaco e vicesindaco di Viano, Fabrizio Corti e Angela Bonacini, da Enrico Zini dell’Associazione Tartufai e da Gianluca Genovese e Mario Splendore della Pro Loco “Le Terre Matildiche” di Viano.

“La Fiera del Tartufo di Viano, per come è stata pensata ed organizzata quest’anno intende, raccogliere e valorizzare la tradizione legata a questo importante appuntamento per il nostro territorio, introducendo alcuni elementi di novità, a partire da un’ articolata campagna pubblicitaria volta a dare risalto e appetibilità all’evento, anche attraverso i social network – ha detto il sindaco di Viano, Fabrizio Corti – Ulteriore elemento di novità è rappresentato dall’escursione “Tartufo Experience tra borghi e vedette” con Elisa Viani, guida ambientale escursionistica promotrice del progetto “Passi e Nuvole, esperienze in cammino”. La volontà di includere e rendere partecipi a questa giornata di festa tutte le generazioni comprese quelle più giovani, ha trovato campo nella promozione di una giornata di laboratorio per bambini e ragazzi in collaborazione con KokoElKartonero, artista boliviano esperto nel riciclaggio creativo del cartone, con il quale verranno realizzati manufatti ed elaborati artistici a tema tartufo”. “I più grandi, oltre ai vari spettacoli musicali, potranno invece sbizzarrirsi tra lo showcooking della chef Elena Mazzali e con il Parmigiano-Reggiano, che tra il Palio, degustazione e apertura delle forme sarà grande protagonista anche in questa 33esima edizione”, ha aggiunto la vicesindaca Angela Bonacini.

Ma fondamentale, come sempre, sarà la collaborazione con l’Associazione Tartufai, che raccoglie una ventina di cercatori in gran parte, ma non solo, di Viano e che, oltre alla gara per cani da tartufo quest’anno valida come primo Memorial Giorgio Bedeschi, dovrà garantire la preziosa materia prima per la Fiera: “Il nostro obbiettivo è quello raccogliere una decina di chili, sette-otto di nero e un chilo e mezzo-due del più raro e ricercato bianco”, ha spiegato Enrico Zini prima di raggiungere gli altri tartufai anche questa mattina impegnati, con i loro cani, nella ricerca, favorita dal sole di questi giorni.

Ben 130 saranno i banchi tra agroalimentare e oggettistica, mentre per permettere a tutti di assaggiare il prezioso fungo è stata ampliata l’area ristoro e sarà presente anche un foodtruck che pure servirà tartufo. L’organizzazione della Fiera è stata curata dalla Pro Loco “Le Terre Matildiche”, a sua volta impegnata con ben 250 metri quadrati di ristorante : “L’obiettivo è di arrivare, e possibilmente superare, le cinquemila presenze con una Fiera che è stata davvero pensata per soddisfare le esigenze di tutti, dai bambini ai giovani agli adulti, con un protagonista di assoluta eccezione come il tartufo”, hanno detto il presidente Gianluca Genovese e Mario Splendore.

Il programma della Fiera

Dopo l’apertura della Fiera alle 9, il programma prevede alle 9.15 Tartufo EXP tra borghi e vedette, escursione guidata a cura di Passi e Nuvole con Elisa Viani e alle 10 nel parco pubblico della zona sportiva l’attesa gara cani da tartufo I Memorial Giorgio Bedeschi. Alle 10.30 l’inaugurazione ufficiale seguita dalla sfilata del Corpo bandistico di Viano per le vie della Fiera, alle 11.30 show coocking della chef Elena Mazzali “Una rasdora single in cucina” prenotazione al numero 0522.988321, max 20 partecipanti) in in piazza XXV Aprile dove alle 15 si terrà lo spettacolo a cura della Joy Dance asd. Sempre nel pomeriggio, alle 16 degustazione di Parmigiano Reggiano, tartufo, Spergola e Lambrusco della Tenuta di Aljano, alle 17 la premiazione del 2° Palio Viano Teatro della Natura, alle 17.30 l’apertura spettacolarizzata del Parmigiano Reggiano delle latterie del Palio e alle 18 l’aperiTruffle a cura della Pro Loco al Centro polivalente.

Per tutto il giorno, poi, musica live con Miki al Padiglione della Pro Loco zona Centro polivalente, laboratorio per bimbi da KokoelKartonero (piano superiore del Centro polivalente: gratuito, ma con prenotazione obbligatoria) e mini quad e gonfiabili sempre non a pagamento. Lungo le vie della Fiera, infine, trampoli, bolle di sapone e trampoli di luce con i Cricotà e l’allegria della Banda molleggiata con i musicisti della BadaBimBumBand.