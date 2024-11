Per analizzare la situazione e fare divulgazione sull’argomento, l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Modena ha organizzato per sabato 9 novembre, a partire dalle ore 17:00 presso la Camera di Commercio di Modena un incontro pubblico dal titolo “Il clima sta cambiando: e noi?”, che vedrà la partecipazione in veste di relatori degli scienziati climatici dell’Osservatorio Geofisico di UniMoRe.

Saranno infatti Luca Lombroso, Sofia Costanzini e Francesca Despini ad illustrare, grazie ai dati raccolti in due secoli di attività dell’Osservatorio, come è cambiato il clima locale, cosa si può realisticamente prevedere che accada in futuro e come si possa intervenire per gestire e mitigare l’impatto degli eventi estremi sul territorio e sulle attività umane.