Sabato 9 novembre il Reggio Film Festival propone una densa giornata di attività diversificate, a ingresso libero e gratuito, a Reggio Emilia (con un’appendice a Vignola, in provincia di Modena).

È proprio da lì, alle ore 11, che inizierà un sabato imperdibile. Il Direttore Artistico del Reggio Film Festival Alessandro Scillitani prenderà parte alla Biblioteca Auris – Francesco Selmi a Errare umano, incontro sui cammini partendo per via degli Dei, via Vandelli e via Appia realizzato in collaborazione con il Festival Mente Locale – Visioni sul territorio. Parteciperanno anche Sergio Gardini, Giulio Giunti, Giulio Ferrari e Irene Zambon. Modera Silvestro Serra.

Il resto della giornata avrà luogo a Reggio Emilia.

Al Teatro San Prospero, alle ore 16, è in programma Dracula: una questione di punti di vista. Come le narrazioni influenzano il mondo, dialogo tra Natalia Guerrieri e la scrittrice Lorenza Ghinelli, mentre alle ore 17 ci sarà l’incontro con degustazione Il Parmigiano Reggiano dal Carosello a Youtube. Territorio, costumi e società negli spot del Re dei formaggi. Interverranno Vanni Codeluppi, Elisa Teneggi, e Paolo Govi, degustazione a cura del Consorzio Parmigiano Reggiano.

Alle ore 19 il Teatro San Prospero accoglierà lo spettacolo-concerto L’incredibile marea. La poetica di Miyazaki: dall’errore alla redenzione con Fabio Bortesi, voce e Duo Psiche, formato da Agatha Bocedi all’arpa e Valentina Bernardi al flauto: «Gli esseri umani sembrano destinati a commettere sempre gli stessi errori. Miyazaki è consapevole degli errori di una intera generazione, ma non si abbandona a un sentimento di pessimismo, anzi, si rivolge a quei giovani eroi, protagonisti delle sue opere, che saranno in grado di redimerci» spiegano gli artisti «Il progetto vuole, attraverso l’alternanza, il collegamento e la fusione di musica e parole, andare a raccontare profondamente questi temi, grazie all’esecuzione musicale delle famose colonne sonore di Joe Hisaishi trascritte per flauto e arpa e alle letture riguardanti Miyazaki, il Giappone, la Natura».

Dopo il concerto, alle ore 21, è in programma una nuova selezione ufficiale di cortometraggi internazionali delle sezioni Errori e Spazio Libero.

Parallelamente, appuntamenti anche allo Spazio Gerra e al Circolo Venezia di Reggio Emilia.

Allo Spazio Gerra dalle ore 15 alle ore 17.30 Simona Valcavi guiderà il laboratorio di fotocollage ərrori di carta (posti esauriti), mentre alle ore 16.45 il Direttore Artistico del Reggio Film Festival Alessandro Scillitani sarà ospite in diretta di UN PODiCinema, appuntamento ideato per raccontare i festival e le iniziative cinematografiche del territorio (fruibile in presenza o online, in streaming su https://app.podemilia.fm/).

Al Circolo Venezia alle ore 18 e alle ore 21 sarà proposta una selezione di cortometraggi provenienti dal Nazra Palestine Short Film Festival 2024, mentre alle ore 20 è prevista una cena a offerta libera.

Luoghi:

Biblioteca Auris – Francesco Selmi, via San Francesco 165, Vignola (MO)

Circolo Venezia, via Lombroso 3, Reggio Emilia

Teatro San Prospero, via Guidelli 5, Reggio Emilia

Spazio Gerra, piazza XXV aprile 2, Reggio Emilia

Ingresso libero e gratuito.

Info sul Reggio Film Festival e programma completo: http://www.reggiofilmfestival.it/.