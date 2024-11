Si svolgerà sabato 9 novembre a San Felice sul Panaro, presso la sala consiliare del municipio, dalle 15 alle 18, il quinto Alzheimer Café, con la musicoterapeuta Annalisa. Gli Alzheimer Café sono momenti di incontro tra persone con disturbi di memoria o deterioramento cognitivo e i loro parenti, amici o assistenti familiari, per trascorrere alcune ore in un’atmosfera accogliente, per mantenere vive le relazioni sociali, combattere l’isolamento e lo stigma che li circonda. Organizzano Asdam, Comune e Ausl Modena. Tutti i cittadini sono invitati. Dal 2022 San Felice è diventato un Comune amico delle persone con demenza.