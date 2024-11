Un incendio, le cui cause sono in corso di accertamento, ieri pomeriggio poco prima delle 15:00 ha distrutto il confessionale della Chiesa dei Santi Angeli Custodi, in via Lombardia a Bologna. Sul posto i Vigili del fuoco con squadre dalla Centrale e da Pianoro. Non si segnalano feriti. Intervenuti anche i Carabinieri.