Per la prima volta a Bologna va in scena Un Teatro da Favola, la compagnia specializzata in family show e diretta dall’attore, regista e autore Pietro Clementi, nata nel 2015 con l’intento di coinvolgere sia il pubblico dei più piccoli che quello degli adulti.

Già reduce dei successi e presenze da record a Roma e a Milano, la compagnia propone al Teatro Celebrazioni ‘Una famiglia di incanto’, in programma domenica 10 novembre con una doppia replica, alle 15.30 e alle 18.00.

Ispirato all’omonimo film Disney Pixar Encanto, già vincitore del premio Oscar per il miglior lungometraggio d’animazione nel 2022, lo spettacolo racconta le vicissitudini di una singolare famiglia, in cui ogni componente possiede un dono magico. Una strana maledizione si sta però abbattendo sulla casa e l’unica ragazza senza poteri sarà la chiave per salvare l’intera famiglia.

Uno spettacolo divertente e allegro, con canzoni cantate dal vivo e uno splendido messaggio per i bambini: ognuno di noi è speciale a modo suo e l’unione della famiglia è il nostro più grande potere.

