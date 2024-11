Nel tardo pomeriggio di ieri, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato, sono intervenuti nei pressi di via Divisioni Aqui a seguito di una segnalazione di alcune persone moleste e rumorose all’interno di un’area verde.

Giunti sul posto gli agenti notavano la presenza di quattro soggetti intenti a bivaccare all’interno dell’area verde, palesemente in stato di ubriachezza, circondati da numerose bottiglie di alcolici e altra sporcizia varia.

Subito i soggetti venivano identificati per un 69enne ucraino, un 51enne marocchino, un 35enne tunisino e un 28enne rumeno che, nonostante lo stato in cui versavano, venivano intimati sia a non disturbare la quiete dei residenti della zona sia a pulire tutta la zona in cui erano stati trovati a bivaccare.

Al termine delle suddette attività di pulizia e bonifica, accolte con grande favore dai residenti della zona che assistevano alla vicenda, i quattro soggetti sono stati sanzionati per la violazione amministrativa di ubriachezza molesta e fatti allontanare dall’area verde.