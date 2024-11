Il Comune di Sassuolo si è posizionato nei primissimi posti della graduatoria pubblicata dalla Regione Emilia-Romagna inerente al bando regionale per la promozione della mobilità ciclabile, ricevendo un finanziamento di circa 670.000 euro. Questo sostegno copre una parte significativa del progetto complessivo, del valore di poco meno di 1 milione di euro, destinato a migliorare la mobilità sostenibile e la sicurezza stradale per studenti e residenti.

Il progetto, che si posiziona al quarto posto nella graduatoria regionale (scavalcando anche molti altri capoluoghi di provincia), si pone l’obiettivo di realizzare piste ciclabili, sistemazione di alcune strade scolastiche, opere stradali e ciclopedonali strategiche per collegare le zone residenziali di Sassuolo con la zona delle stazioni ferroviarie connettendole attraverso il centro storico fino al Polo Scolastico Provinciale, per un totale di oltre 2 chilometri di connessioni ciclopedonali. L’iniziativa si allinea perfettamente con le linee di indirizzo del bando regionale, che promuove interventi per migliorare l’accessibilità, garantire la sicurezza stradale e incentivare l’uso della bicicletta nei comuni con più di 30.000 abitanti, come Sassuolo.

Il progetto si avvarrà di tecniche per aumentare la sicurezza e la fruibilità dei percorsi, con particolare attenzione alle esigenze degli utenti più giovani e delle famiglie. Sono previsti interventi di moderazione del traffico e messa in sicurezza degli attraversamenti, a beneficio di tutti i cittadini con l’obiettivo di incrementare la rete ciclopedonale, in assoluta sicurezza, lungo due direttrici: la prima verso nord collegando il sistema delle Stazioni con tutta l’area del centro; la seconda che, dalla zona residenziale e quindi da Consolata, Rometta Alta e Bassa, Centro Storico, raggiunga il Polo Scolastico”.

Per ulteriori informazioni sul progetto e sugli sviluppi futuri, il Comune di Sassuolo invita la cittadinanza a seguire i canali ufficiali e a partecipare alle prossime iniziative di promozione del progetto e più in generale della mobilità sostenibile che verranno organizzate nei quartieri e presso le scuole coinvolte.