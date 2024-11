Una donna 50enne residente a Bologna, parte di un gruppo di escursionisti che questa mattina stava effettuando una escursione tra i calanchi sul sentiero CAI 400/2, tra Casona nel comune di Marano sul Panaro e Guiglia, giunta in prossimità di Castellino delle Formiche è caduta a terra procurandosi un doloroso trauma al braccio e una ferita sanguinante alla mano. A causa del forte dolore la donna è svenuta.

Era circa mezzogiorno quando gli amici hanno allertato il 118. La Centrale Operativa Emilia Est ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Monte Cimone che ha inviato la squadra di Vignola, l’ambulanza di Rocca Malatina e l’elicottero 118 di Pavullo, dotato di verricello con a bordo un Tecnico di elisoccorso del CNSAS.

La paziente è stata raggiunta rapidamente dal mezzo aereo che ha sbarcato il personale con il verricello in quanto la zona non è atterrabile.

Vista dal medico anestesista alla paziente, che nel frattempo aveva ripreso conoscenza, è stato somministrato un analgesico per il dolore e immobilizzato l’arto dolorante. La donna è stata poi recuperata con il verricello e lasciata all’ambulanza che l’ha trasferita all’ospedale di Vignola.