In occasione del 21° anniversario dell’attentato alla base italiana in Iraq in cui persero la vita 17 militari e due civili, martedì 12 novembre alle 9 le autorità cittadine depongono una corona di fiori ai piedi del monumento ai Caduti in viale Martiri della libertà.

La cerimonia commemorativa, organizzata da Comune e Provincia di Modena, presenti i due Gonfaloni si aprirà con la Guardia d’Onore, coordinata dal Vice Comandante dell’Accademia. Dopo la deposizione di una corona di fiori da parte delle autorità ai piedi del monumento e un momento di preghiera condotto dal Vicario generale dell’Arcidiocesi Modena-Nonantola, interverranno la prefetta, il sindaco e il presidente della Provincia.