E’ attiva fino al 17 novembre la call lanciata dal Consorzio Quarantacinque, insieme a Comune di Reggio, Unimore e Rei per l’incubazione di progetti di impresa innovativi.

Obiettivo del progetto, denominato Noi (Nuovi orientamenti di impresa), è favorire la nascita e lo sviluppo di nuove start up capaci di produrre un impatto sociale positivo sul territorio e di dialogare con le realtà sociali, culturali, istituzionali ed economiche dell’Emilia Romagna.

Il progetto, che sarà attivato presso il Laboratorio Aperto di Reggio Emilia e sarà totalmente gratuito, si rivolge a 10 iniziative imprenditoriali a cui verrà offerto un servizio di mentoring e supporto specializzato tramite il confronto con professionisti ed esperti di settore, oltre a occasioni di networking con imprese, investitori, pubblica amministrazione e con il mondo della ricerca.

IL PROGETTO – Le start up avranno l’opportunità di crescere e inserirsi in un contesto collaborativo già sede di sperimentazioni in materia di innovazione sociale. Il Laboratorio Aperto, capofila del progetto Noi, dal 2021 agisce, in sinergia con il Comune di Reggio, da incubatore e acceleratore per lo sviluppo di idee in progetti imprenditoriali innovativi e sostenibili. Progetta e realizza percorsi di design e incubazione, con l’obiettivo di rafforzare le idee proposte sia sotto il profilo del modello di servizio, sia del suo funzionamento secondo le logiche del mercato.

Il percorso di sviluppo partirà a gennaio 2025 e si articolerà in sessioni d’aula bi-mensili fino a giugno, sessioni di lavoro one-to-one online con i mentor della rete, e occasioni di incontro con stakeholder e imprese del territorio. I workshop d’aula si svolgeranno al venerdì su un’intera giornata o un pomeriggio, e si articoleranno in pillole teoriche, momenti di lavoro di gruppo, individuale e testimonianze d’impresa. Durante il percorso saranno, infine, affrontate tutte le tematiche necessarie al consolidamento della propria impresa attraverso il co-design, la prototipazione, fino agli aspetti più specialistici della struttura economico-finanziaria, organizzativa, marketing e fundraising. Il programma di incubazione avrà una durata di 6 mesi con inizio a gennaio 2025 e conclusione a giugno 2025.

Gli ambiti di attività delle start up sono molteplici: vanno dal turismo all’industria creativa, dalla mobilità sostenibile ai servizi digitali. Requisito fondamentale per poter usufruire del percorso offerto è che contengano un orientamento all’impatto sociale e caratteristiche di innovazione. Nello specifico i settori riguardano: innovazione sociale ed economia a impatto sociale; industria culturale e creativa; circular economy, food e filiera corta; valorizzazione del territorio, turismo e mobilità sostenibile; soluzioni digitali a servizio delle interazioni sociali di prossimità; benessere delle persone.

DESTINATARI E ISCRIZIONI – Per candidarsi al percorso di incubazione “Noi” è necessario essere una start-up con meno di 5 anni di vita oppure un progetto imprenditoriale non ancora costituito ma con almeno un libero professonista dotato di partita Iva all’interno del team principale. È inoltre necessario avere una sede legale e/o operativa in Emilia Romagna attiva entro due mesi dalla data di accesso al programma di incubazione. Tra i requisiti è necessario proporre soluzioni a elevato contenuto scientifico e/o tecnologico coerenti con gli ambiti tematici individuati, con precedenza tra chi possiede le seguenti caratteristiche: capacità di generare un impatto (sociale, ambientale e/o culturale positivo); essere startup o team a prevalenza femminile, ovvero con percorsi formativi in discipline Stem; essere startup o team a prevalenza di under 35 e/o con profili interculturali; avere membri del team iscritti a ordini professionali.

Le domande devono essere inviate all’indirizzo email lab@chiostrisanpietro.it inserendo in oggetto “Candidatura Noi Incubazione di impresa” entro e non oltre il 17 novembre 2024.

PARTNER – Il programma, realizzato da Consorzio Quarantacinque, Comune di Reggio Emilia, Unimore e Rei con fondi europei a disposizione della Regione Emilia Romagna, è supportato anche da Bper Banca, Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile (Aess), Farmacie comunali riunite (Fcr), Fondazione E35, Campus RE, Politecnico di Milano – Polifactory, LabGov, Openbox srl, Impact Hub Reggio Emilia.

Info: www.chiostrisanpietro.it/noi