Quando gli agenti del reparto di Polizia Commerciale della Polizia Locale si sono presentati in una sala giochi in zona Borgo Panigale, erano quarantaquattro le VLT (Video Lottery Terminal) in funzione durante l’orario non consentito.

Il controllo risale alla settimana scorsa e rientra nell’ambito dei servizi programmati per il contrasto della ludopatia, per verificare il rispetto dell’ordinanza del Sindaco che impone lo spegnimento delle macchine tra le 13 e le 17. Ed è proprio quello che si è verificato all’arrivo degli agenti, appunto con quarantaquattro VLT accese e funzionanti. Gli operatori hanno quindi provveduto a sanzionare per un ammontare di oltre settemila euro.