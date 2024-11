In vista delle prossime Elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2024, alcuni seggi elettorali saranno temporaneamente trasferiti in altre sedi cittadine.

In particolare le sezioni 69 e 70, normalmente ubicate presso l’Istituto superiore Angelo Motti in via Cialdini 3, verranno ricollocate presso la Scuola primaria Zibordi di viale Montegrappa 8, già sede di seggio delle sezioni 7 e 8.

Le sezioni 25 e 65 – abitualmente insediate presso la Scuola primaria Ghiarda di via Ghiarda 28 – verranno allestite presso la Scuola secondaria di primo grado Don Pasquino Borghi, in via Pascal 81, già sede di seggio delle sezioni 60, 61, 62, 63, 64 e 156.

Infine, la sezione 104 – normalmente ubicata presso la Palestrina Anziani in via Socini, 19/B a Masone – viene temporaneamente ricollocata presso la Scuola primaria Ariosto di San Maurizio (via Pasteur 17), già sede di seggio delle sezioni 102 e 103.