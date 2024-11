Martedì 12 novembre, alle ore 9.20, Soliera ricorda i militari e i civili italiani caduti a Nassiriya, in Iraq, a vent’anni anni esatti dalla strage. La cerimonia si terrà nella via intitolata ai caduti in quell’attentato, nei pressi del monumento di fronte alla palestra “I Cento Passi”, a fianco della scuola elementare Garibaldi. Alla cerimonia parteciperanno la sindaca di Soliera Caterina Bagni e i rappresentanti delle forze dell’ordine del territorio.

Furono 19 le vittime italiane nell’attentato del 12 novembre 2003: 12 carabinieri, 5 militari dell’esercito e 2 civili italiani, fra cui il regista Stefano Rolla che stava realizzando un documentario. In quel tragico evento persero la vita anche 9 iracheni.