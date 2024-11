I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 22enne straniero, noto alle Forze dell’ordine, accusato del reato di rapina impropria. È successo quando, i militari, su richiesta della Centrale Operativa di Bologna, hanno effettuato un intervento presso un supermercato del Capoluogo, in quanto un soggetto aveva appena asportato della merce.

Nella circostanza, il 22enne in questione ha nascosto all’interno di una valigia, una cinquantina di pezzi di formaggio per un valore di circa 1.400,00 euro, per poi recarsi direttamente all’uscita del supermercato senza passare dalle casse e dai dispositivi antitaccheggio. Un addetto alla sicurezza, dopo aver raggiunto il giovane, lo ha immediatamente bloccato, ma quest’ultimo ha iniziato a divincolarsi in ogni modo nel tentativo di scappare. I Carabinieri, intervenuti dopo pochi istanti, hanno però bloccato prontamente il 22enne, in tutta sicurezza, ed hanno recuperato la refurtiva.

Alla luce di quanto successo, gli operanti hanno arrestato il 22enne e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. La merce recuperata è stata restituita all’avente diritto.