A partire da quest’anno e per il futuro il “Giroverde” ad Albinea verrà effettuato anche nei mesi invernali di dicembre, gennaio e febbraio, con la frequenza di una volta al mese. Le date precise verranno comunicate di volta in volta ai cittadini, che potranno quindi, anche in un momento in cui di solito il servizio era sospeso, esporre i sacchi con sfalci d’erba, ramaglie e foglie.

Inoltre resterà possibile recarsi con gli “Scarti verdi” nelle isole ecologiche di Botteghe e Borzano. Poi, a partire da marzo, la raccolta riprenderà settimanalmente come da calendario.