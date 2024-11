Sabato 16 novembre si terrà a Bologna il “Convegno sulla violenza intrafamiliare: effetti legali e psicologici di un trauma da gestire”, in Cappella Farnese (Piazza Maggiore 6) con inizio alle ore 9.00.

Aperto a tutti, gratuito, il Convegno vedrà relatori di prim’ordine, magistrati, avvocati, psichiatri e psicologi psicoterapeuti: varie figure professionali che si incontrano affrontando tutte le sfaccettature di un problema complesso che può trovare risposta solo attraverso soluzioni integrate.

E’ un modo per mantenere alto il livello di informazione alla cittadinanza, con un momento formativo di approfondimento delle varie sfaccettature legali e sanitarie che il fronteggiamento della violenza richiede.

L’iniziativa, ideata e organizzata da Lions International con la collaborazione di CNA Impresa Donna, Confcommercio Ascom Bologna, Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Bologna, Ordine degli Psicologi dell’Emilia-Romagna, Associazione Avvocati di Porretta T., fa parte di un articolato progetto, “Lo Scudo delle Donne”, che si propone di supportare concretamente le vittime di violenza, facilitandone il ricorso ai centri antiviolenza, considerando i rischi che corrono nel non tentare di uscire da una simile condizione, anche in presenza di figli o di pericoli anche per altri familiari.

A breve inizierà la distribuzione in 300 punti della città – pubblici esercizi frequentati da donne – dei kit di comunicazione volti a intercettare donne vittime di violenza e fornire stimolo e motivazione a chiedere aiuto ad uno dei quattro centri antiviolenza di Bologna.

Durante il Convegno verrà presentata una raccolta di testimonianze, realizzata dalla Dott.ssa Mara Fantinati, con il contributo di coloro che hanno attraversato la sofferenza e le conseguenze di abusi e molestie sessuali.

Oltre ai partner già citati, che collaboreranno con Lions International nella distribuzione del materiale, si segnala il Patrocinio del Comune di Bologna e del Comitato New Voices di Lions International.

Ideatori e coordinatori dell’iniziativa sono 7 Lions Club bolognesi: Bologna, Bologna Colli Augusto Murri, Bologna Galvani, Bologna Irnerio, Bologna Guglielmo Marconi, Bologna San Luca e Bologna San Petronio, coordinati dal Distretto Lions 108 Tb, sotto la direzione del Governatore Patrizia Campari.

Altri soggetti sostenitori sono il Gruppo Morini Auto, concessionaria Toyota, Nissan, Honda con diversi punti vendita a Bologna e in altre province dell’Emilia-Romagna e Internorm, leader europeo delle finestre con il flagship store di Bologna gestito da Val Serramenti.

Per informazioni scrivere a bologna.sanpetronio@gmail.com