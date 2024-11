Come ogni anno, l’Associazione Convivio Musicale Guastallese realizza, in convenzione e con il patrocinio del Comune di Guastalla, una interessante rassegna musicale che si tiene presso il Teatro Ruggero Ruggeri.

Sabato 16 novembre 2024, alle ore 21:00, prende avvio la nuova stagione con il gradito ritorno sul palcoscenico del Teatro comunale dei bravissimi cantanti e musicisti Musical Project, che si esibiranno in un nuovo spettacolo canoro e musicale, dal titolo “Spectacular Picture Show”, allestito in collaborazione con il Convivio Musicale Guastallese. Uno spettacolo frizzante che non mancherà di affascinare per le musiche coinvolgenti, le danze, le esibizioni canore e gli effetti luminosi davvero strabilianti.

I prossimi appuntamenti in rassegna:

Domenica 24 novembre 2024 – ore 17:30

Omaggio a Puccini

Il 2024 è l’anno in cui si celebra il centenario della morte del grande compositore lucchese. Anche il Convivio Musicale Guastallese intende rendergli omaggio con un galà interamente dedicato alle arie che resero celebre Puccini in tutto il mondo e interpretato da quattro cantanti di fama nazionale.

Domenica 1 dicembre 2024 – ore 17:30

“Oplà, giochiamo al varietà”

Uno spettacolo brillante che si propone di rendere omaggio al mondo della Rivista e dell’Operetta. A metterlo in scena è il gruppo teatrale “I BRILLANTI”, costituito da attori, cantanti e ballerine non professionisti, particolarmente appassionati al mondo del teatro e, in particolare, a questi due generi evocativi di un passato meraviglioso.

Il ricavato sarà interamente devoluto all’Associazione ONLUS “Noi per l’Hospice” di Guastalla

Venerdì 20 dicembre 2024 – ore 21:00

“Chitarre sotto l’albero”

Per il secondo anno consecutivo, i Guitar Shots tornano a esibirsi al Ruggeri. Il gruppo è formato da alcuni tra i più noti e affermati chitarristi rock a livello nazionale, come Mel Previte e Max Cottafavi (chitarristi di Ligabue), Cristiano Maramotti (già chitarrista dei Litfiba), affiancati da musicisti di notevole spessore come Elisa Minari (basso) e Alberto Pavesi (batteria e dalle voci di Fabio Mora (già frontman dei Rio) ed Elena Federici.

Sabato 12 aprile 2025 – ore 21:00 (Fuori programma)

“Magic And Beyond” di e con Federico Fontanili

Uno spettacolo di magia e illusione tenuto da un prestidigitatore e illusionista professionista di grande esperienza. Un One Man Show per passare un’ora abbondante di divertimento e stupore, tra momenti divertenti (che vedranno la diretta partecipazione del pubblico) e momenti dall’atmosfera davvero magica e intensa.

Parte del ricavato sarà devoluto ad un’associazione no profit del territorio.

Tutti gli spettacoli si terranno nei giorni e negli orari sopra indicati presso il Teatro Comunale “Ruggero Ruggeri” di Guastalla.

Prezzo del biglietto per ogni singolo spettacolo: 20,00 euro

Per informazioni e richieste sull’assegnazione dei posti a teatro, mandare una mail a conviviomusicaleguastallese@gmail.com oppure telefonare al 335/619.8472 (Jana Szendiuchova).