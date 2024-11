Nella notte fra lunedì 18 e martedì 19 novembre Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) avvierà lavori di manutenzione e rinnovo dell’infrastruttura sulla linea Bologna – Porretta, nella tratta compresa fra Bologna Centrale (PM Santa Viola) e Casalecchio Garibaldi. L’intervento si concluderà nella notte compresa fra venerdì 20 e sabato 21 dicembre.

Prevista la sostituzione di 10 mila metri cubi di massicciata ferroviaria sul binario percorso dai treni in direzione Porretta/Vignola, per un’estesa di circa 4.500 metri. L’intervento è funzionale a garantire il mantenimento degli standard di sicurezza e comfort della linea.

Circa 40 i tecnici di RFI e delle imprese appaltatrici contemporaneamente al lavoro, coadiuvati da numerosi mezzi d’opera.

Il cantiere sarà operativo dalle 22.40 alle 5.00, in assenza di traffico ferroviario sulla linea, ma renderà necessaria una temporanea riduzione della velocità dei convogli in orario diurno nella tratta interessata dai lavori.

Per tale motivo RFI ha concordato con l’impresa di trasporto e con il committente del servizio alcune modifiche all’offerta consultabili sui canali di acquisto dei biglietti.

Investimento di RFI 2 milioni di euro.

REGIONALE: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE PER LAVORI SULLA LINEA BOLOGNA – PORRETTA

Modifiche alla circolazione ferroviaria da martedì 19 novembre a sabato 21 dicembre per lavori di manutenzione e rinnovo dell’infrastruttura programmati da RFI fra Bologna e Casalecchio Garibaldi, sulla linea Bologna – Porretta.

I treni regionali in partenza da Bologna e diretti a Marzabotto/Porretta non effettueranno la fermata di Casteldebole. I treni in partenza da Bologna e diretti a Bazzano/Vignola anticiperanno di tre minuti la partenza dalla stazione centrale.

Nessuna modifica alle corse in direzione Bologna.

I canali di acquisto di Trenitalia e Trenitalia Tper sono aggiornati.