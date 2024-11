Maserati annuncia importanti aggiornamenti nel suo team dirigenziale in Nord America: Andrea Soriani è stato nominato General Manager di Maserati North America, con effetto dal 18 novembre, mentre Nicole Longhini il ruolo di Director of Marketing per la regione dal 4 novembre.

Andrea Soriani, esperto di lungo corso dei settori automotive e lusso, dirigerà tutte le attività di Maserati North America riportando direttamente al Global Chief Commercial Officer di Maserati, Luca Delfino. Sostituirà il precedente General Manager di Maserati North America, Kelly MacDonald, che ha accettato una nuova posizione all’interno del Gruppo Stellantis.

Veterano del marchio Maserati, in precedenza Soriani ha operato come Global Brand Marketing Manager di Maserati in Italia, per poi trasferirsi negli Stati Uniti nel 2002 divenendo Brand Director di Maserati e Ferrari. Dal 2005 al 2017 ha svolto la funzione di Head of Marketing & Communications per Maserati North America. Di ritorno con quasi 30 anni di esperienza nei settori marketing, comunicazioni, vendite, customer experience e strategia aziendale alle spalle, Soriani ha recentemente detenuto la posizione di Vice President of Marketing & Communications in Lucid Motors e di Vice President of Marketing per TAG Heuer North America (parte del Gruppo LVMH).

Nicole Longhini entra in Maserati forte di 25 anni di esperienza nei settori automotive, corse e post-vendita. Dirigerà tutte le attività di marketing di Maserati North America riportando direttamente a Soriani in sostituzione del precedente responsabile Marketing, Lindsay Fifelski, che ha assunto un nuovo ruolo all’interno di Stellantis.

In possesso di ottime doti nello sviluppo di strategie di marchio creative, Longhini porta in Maserati tutta la sua esperienza e le sue conoscenze nei settori marketing globale e regionale, comunicazione, vendite, sviluppo del prodotto e progettazione. Nel corso della carriera ha occupato posizioni di sempre maggiore responsabilità in General Motors, Fiat North America e, più di recente, in RECARO Automotive Seating, dove ha svolto il ruolo di Vice President of Product Development & Brand.

Santo Ficilli, CEO di Maserati, ha dichiarato: “Sono molto lieto di accogliere Andrea e Nicole in Maserati. La loro grande esperienza a livello globale, le loro capacità di leadership, i successi nel campo del marketing e la conoscenza nel settore dello sviluppo di prodotto permetteranno di rafforzare ulteriormente e di affinare l’impatto di Maserati nel nostro mercato più grande, in un periodo critico di transizione e crescita per il Marchio e per l’intero settore del lusso. Sono certo che la loro comprovata esperienza e le loro capacità di leadership in ambito tecnico, commerciale e creativo porteranno idee fresche e innovative contribuendo all’avvento di una nuova era per Maserati in Nord America basata sui risultati.”

Andrea Soriani, General Manager di Maserati North America, ha dichiarato: “Dopo essere stato lontano per sette anni, sono onorato di tornare a casa e di riabbracciare l’iconico marchio del Tridente. Nell’ultimo secolo Maserati ha rappresentato la più vivida e audace espressione del lusso, della maestria artigianale, dell’innovazione e delle prestazioni italiane in oltre 70 mercati, ed è ora arrivato il momento di mostrare al mondo come stiamo modellando il futuro della mobilità di lusso. La mia missione è chiara e sono entusiasta all’idea di lavorare con questo team ricco di talenti, ispirare un cambiamento positivo e guidare il mercato nordamericano verso una crescita significativa e verso il successo.”