Martedì 19 e in replica mercoledì 20 novembre il festival Trasparenze di Teatro Carcere approda a Bologna e precisamente nella Chiesa di Santa Maria della Vita (via Clavature 8/10) per il primo dei tre appuntamenti bolognesi.

All’interno della chiesa barocca, che custodisce il famoso Compianto sul Cristo Morto di Niccolò dell’Arca, allestito, quindi, in un luogo di raccoglimento e di silenzio, alle 19.15 va in scena La Ballata Dell’angelo Ferito, una produzione Teatro del Pratello e Coordinamento Teatro Carcere Emilia-Romagna, spettacolo per gruppi limitati di spettatori; drammaturgia, scena e regia sono di Paolo Billi.

In scena la Compagnia del Pratello/ragazzi in carico all’Ufficio Servizio Sociale Minorenni e studenti del Liceo Luigi Galvani di Bologna, due attrici della Compagnia delle Sibilline della Casa Circondariale di Bologna e le attrici Francesca Milani e Francesca Dirani.

Gli attori, seduti in un grande cerchio, insieme agli spettatori, narrano quanto accaduto in un paese: il ritrovamento di un angelo ferito. Tanti sono i testimoni e diverse le persone che intervengono: alcune fortemente ostili nei confronti della creatura “diversa”, altri, che invece, si interrogano con sguardi empatici su come il tutto sia possibile. C’è chi interviene sulla scena del fatto, ma dalle testimonianze non si capisce se siano soccorritori o vessatori. Nel raccontare i fatti, sempre gli stessi, la comunità, interrogando la vittima e i presunti rei, ha sguardi così diversi da non riuscire a giungere ad una versione condivisa.

La quarta edizione del festival Trasparenze di Teatro Carcere– dal 7 novembre al 20 dicembre 2024 -in sette Istituti Penitenziari della regione Emilia-Romagna è un percorso tra gli spettacoli del Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna, formato delle compagnie che operano con progetti teatrali nelle carceri della regione Emilia-Romagna e organizzato dal Teatro del Pratello. Nove le città coinvolte: Bologna, Castelfranco Emilia, Ferrara, Pontelagoscuro, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia

Il Festival è organizzato dal Teatro del Pratello Cooperativa Sociale in collaborazione con il Coordinamento Teatro Carcere Emilia- Romagna ed è sostenuto dal Ministero della Cultura, con un contributo della Regione Emilia Romagna (L.R. 13/99) e con il sostegno dei fondi otto per mille della chiesa Valdese.

Le attività annuali negli Istituti Penitenziari dell’Emilia Romagna sono realizzate nell’ambito del Protocollo tra Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna, Regione Emilia-Romagna, Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria e Centro Giustizia Minorile dell’Emilia Romagna

Le attività di produzione del Teatro del Pratello rivolte a minori e giovani adulti in carico alla giustizia e alle detenute della casa Circondariale di Bologna sono inoltre sostenute dal Comune di Bologna, dalla Regione Emilia Romagna e dal Centro Giustizia Minorile Emilia Romagna e Marche e dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e Fondazione Carisbo.

INFO

Per info e prenotazioni teatrodelpratello@gmail.com – 3331739550

Ingresso unico 10 euro

Prenotazione consigliata. È possibile accedere anche senza prenotazione fino a esaurimento posti