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La Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche rinnova le proprie cariche societarie e rilancia il proprio impegno a sostegno della ricerca medica e dell’innovazione sanitaria del territorio, con particolare attenzione al completamento del Bellaria Research Center, il grande progetto dedicato alla ricerca clinica e neuroscientifica collegato all’Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.

L’Assemblea dei Fondatori e dei Partecipanti ha proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Tecnico Scientifico, confermando alla presidenza Daniele Ravaglia, che continuerà a guidare la Fondazione in una fase cruciale per il consolidamento dei progetti strategici e per il completamento della raccolta fondi destinata al Bellaria Research Center.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà composto dai rappresentanti dell’Azienda Usl di Bologna – Irccs Isnb Stefano Carlini, Carlo Descovich e Mino Zucchelli, insieme ai rappresentanti dei soci fondatori e partecipanti Annamaria Acquaviva (Crif), Federico Bendinelli (Fondazione Campa), Stefano Brugnara (Asp Bologna), Gian Luca Galletti (Emil Banca), Alessandro Miuccio (Rekeep) e Andrea Zaccari (Logimatic) .

Confermato anche il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto da Francesco Ubertini, presidente Cineca, e composto da Francesca Pasinelli, direttrice generale di Fondazione Telethon, Isabella Seragnoli, imprenditrice e filantropa, Alessandro Bonfiglioli, direttore generale Caab e Raffaele Lodi, direttore scientifico Irrcs.

Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha nominato nuovo direttore della Fondazione Michele Tana, professionista con una consolidata esperienza nei settori bancario e industriale e un significativo percorso nel Terzo Settore, dove ha sviluppato competenze nel fundraising e nella progettazione.

Negli ultimi anni la Fondazione ha rafforzato significativamente la propria capacità di attrarre risorse e sostenere la ricerca. Tra le principali attività si segnala un importante lascito testamentario da circa 630 mila euro destinata alla ricerca sulla Sla .

Sul fronte della raccolta fondi, tra il 2024 e il 2026 la Fondazione ha già raccolto complessivamente 645 mila euro a fronte di un obiettivo complessivo fissato a 1 milione e 5 mila euro per il completamento del Bellaria Research Center .

“Il Bellaria Research Center rappresenta una delle sfide più importanti per il futuro della sanità e della ricerca del nostro territorio – dichiara il presidente Daniele Ravaglia –. Abbiamo costruito una rete forte tra istituzioni, imprese, fondazioni e cittadini, ma oggi mancano ancora circa 360 mila euro per raggiungere il budget necessario per la copertura complessiva dell’investimento.. È un obiettivo che possiamo e dobbiamo raggiungere insieme, perché investire nella ricerca significa investire nella salute delle persone, nella qualità delle cure e nella capacità di attrarre talenti e innovazione a Bologna”.

«Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza dell’importanza strategica del Bellaria Research Center – ha dichiarato il neo direttore Michele Tana –. Siamo nella fase conclusiva del progetto: resta da raggiungere circa il 10% del budget previsto, un traguardo impegnativo ma fondamentale per dare piena realizzazione a un’iniziativa destinata a generare valore duraturo per la ricerca, l’innovazione sanitaria e la qualità delle cure. Il Bellaria Research Center rappresenta molto più di una nuova infrastruttura sanitaria – ha concluso Tana – è un investimento strategico per il territorio e una concreta testimonianza di fiducia nel progresso della medicina».

La Fondazione Ricerca Scienze Neurologiche conferma così la propria missione: sostenere concretamente la ricerca scientifica, creare connessioni tra pubblico e privato e trasformare la conoscenza in opportunità di cura, sviluppo e futuro per l’intera comunità.