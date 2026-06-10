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Prosegue il programma per la cura e qualità del Centro storico di Bologna dove sono arrivati i nuovi Big Belly: sono cestini intelligenti per la raccolta dei piccoli rifiuti indifferenziati, dotati di un pannello fotovoltaico che grazie all’energia solare consente la compattazione dei rifiuti al loro interno senza alimentazione esterna. In questo modo possono accogliere più rifiuti. Vengono monitorati dai servizi ambientali di Hera che possono così organizzare al meglio i turni di svuotamento.

Sono dieci e si trovano da oggi tra Piazza Maggiore, Piazza del Nettuno e Piazza Re Enzo.

I Big Belly sono tra le azioni di un ampio progetto messo a punto dal Comune e da Hera per il potenziamento ulteriore dei servizi di cura e tutela del decoro della città, a cominciare dal centro storico. Dall’inizio della primavera è stato rimodulato il servizio dello spazzino di quartiere nel centro storico, con due operatori in più nei fine settimana per presidiare ancora più attentamente i luoghi maggiormente frequentati da cittadini e turisti.

Nell’ambito del progetto, è stata anche potenziata nel fine settimana l’attività di sanificazione dei portici e delle aree più frequentate del centro storico con l’utilizzo dell’idropulitrice. Per quanto riguarda lo spazzamento manuale delle strade, è stato incrementato già dallo scorso aprile nelle radiali che portano dalla periferia al centro storico.

Nelle prossime settimane verranno attivate ulteriori azioni di rafforzamento dei servizi ambientali e di coinvolgimento dei cittadini, con l’obiettivo di incoraggiare sempre di più i comportamenti corretti e rispettosi degli spazi comuni.