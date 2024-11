Nel video allegato le immagini delle 50 ore nelle quali è stata realizzata la fase principale del sottopasso pedonale che collegherà il parcheggio d’interscambio e la zona degli uffici del deposito con il capolinea della Linea rossa del tram posto sul lato est di via Persicetana adiacente al Villaggio Ina.

Nello scorso weekend si è svolto in tempi record il lavoro che viene raccontato nel video ovvero la spinta, sotto via Persicetana, del sottopasso pedonale che consentirà agli utenti del parcheggio di interscambio di raggiungere il capolinea e prendere il tram per proseguire il viaggio verso il centro della città, con l’obiettivo di diminuire il numero di spostamenti in auto in entrata all’area urbana.