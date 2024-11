La Patrona torna a casa. Dopo un anno di esilio “forzato” dal centro storico, causato dal cantiere davanti alla statua di Lazzaro Spallanzani, la fiera dedicata a Santa Caterina tornerà nella sua sede originale dopo il rinnovo completo della piazza. Un programma ricco che parte dal 22 novembre con l’allestimento del tradizionale Luna Park al Parco della Resistenza, per poi arrivare alle giornate clou del mercato tradizionale il 24-25 novembre e l’1 dicembre, quando le strade si animeranno di ambulanti, hobbisti, produttori agricoli, opere dell’ingegno e associazioni del territorio.

Il martirio di Santa Caterina, avvenuto secondo la tradizione il 25 novembre del 305 ad Alessandria d’Egitto, si ricollega naturalmente anche alla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Per questo il Comune farà intersecare il programma “ResponsabiliTutti” pensato per il mese di novembre, con la fiera dedicata alla santa Caterina martirizzata. Nelle vie e nelle piazze della città saranno presenti infatti i banchetti delle associazioni che distribuiranno materiale per sensibilizzare la cittadinanza sul tema del contrasto alla violenza di genere.

Il Luna Park resterà nella sua sede dove è garantita una migliore fruibilità da parte dei tanti ragazzi che si mettono in fila per le giostre. In particolare il 26 novembre dalle 14,30 alle 16,30 è previsto l’accesso gratuito per persone con disabilità e accompagnatore, mentre il 22 e il 29 novembre, per la Giornata del bambino, varrà la formula “prendi due paghi 1”. Il piazzale di piazza Prampolini sarà quindi nuovamente adibito a parcheggio, per poter favorire l’afflusso dei tanti che attraverseranno le strade del centro storico imbastito a festa. Più di cento banchi si distribuiranno da piazza Spallanzani fino a piazzetta Laura Bassi, via XXV Aprile, Corso Vallisneri, Corso Garibaldi, piazza della Libertà e piazza I Maggio.

La messa di Santa Caterina si terrà il 25 novembre alle 10,30 nella chiesa della Natività della Beata Vergine Maria (detta Chiesa Grande) e vi parteciperà anche il sindaco con il gonfalone municipale.