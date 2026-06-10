<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad0676fa&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=11&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad0676fa' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aee32920&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=12&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aee32920' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a16fb96c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=13&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a16fb96c' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a27b6734&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=14&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a27b6734' border='0' alt='' /></a>

<a href='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ad90ff52&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ecerco.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=16&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ad90ff52' border='0' alt='' /></a>

Un pomeriggio sospeso tra storie, anticipazioni e convivialità. Sabato 13 giugno la corte di Villa Giacobazzi si accende con “Summer Spoiler”, l’appuntamento speciale curato dalle bibliotecarie: un doppio evento pensato per unire bambini e adulti, arricchito da una merenda offerta da Anffas e pensato per svelare in anteprima la prossima stagione di appuntamenti culturali della città.

Il programma prenderà il via alle ore 16,30 con “Stretta è la soglia, larga è la via ovvero cosa leggere in famiglia per essere felici”, uno spettacolo di fiabe consigliate, lette e narrate da Alfonso Cuccurullo e Matteo Razzini, dedicato a tutta la famiglia (dai 4 anni in su). Alle ore 18 i riflettori si sposteranno sulla presentazione della nuova stagione di eventi, seguita dal momento “Cosa leggo di bello”, con i preziosi consigli di lettura estivi a cura del libraio Vittorio Graziani.

“Invito tutta la cittadinanza a non mancare a questo appuntamento – sottolinea l’Assessore alal Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – perché sarà un pomeriggio straordinario per due motivi principali. Da un lato, avremo l’opportunità di assistere a due spettacoli di grandissimo livello, capaci di intrattenere e far riflettere sia i più piccoli che gli adulti. Dall’altro, questa sarà l’occasione ideale non solo per annunciare i ricchi cartelloni della prossima stagione, ma anche per raccontare come ci stiamo immaginando il futuro delle nostre biblioteche. Vogliamo che questi due spazi di immenso valore culturale siano vissuti in modo sempre più frequente, dinamico e partecipato da tutta la comunità”.

L’appuntamento è dunque per sabato prossimo: un’occasione per fare comunità e investire sul futuro culturale di Sassuolo.