I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Imola hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna un 50enne, presunto autore di una tentata rapina commessa ai danni di un giovane barista. L’identificazione è avvenuta a seguito dell’intervento dei Carabinieri, allertati dal barista che segnalava la presenza di un cliente che gli aveva mostrato una pistola con la pretesa di ricevere un gratta e vinci.

Alla vista dei Carabinieri che si sono avvicinati lentamente al locale, dopo aver preso le precauzioni opportune indossando il giubbotto antiproiettile, il cliente armato di pistola ha alzato le mani dicendo: “La pistola è finta!”. Il barista è rimasto illeso, ma spaventato dalla situazione al punto che si è sfogato con i Carabinieri dicendo di aver preso in considerazione l’ipotesi di trovarsi un altro lavoro per evitare di rivivere quell’esperienza traumatica. I Carabinieri hanno sequestrato la pistola, finta, ma non avendo il tappo rosso è praticamente identica a una vera semiautomatica.