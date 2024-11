“Italia Oggi” ha chiamato anche Modena sul podio per l’assegnazione degli Awards alle eccellenze del territorio nell’ambito dell’edizione 2024 di Qualità della Vita. Nella classifica generale dell’indagine a cura di Italia oggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza, Modena, considerata come territorio provinciale, si è classificata al 17esimo posto generale ma al terzo posto per quanto riguarda la categoria “reddito e ricchezza”. A Milano ha ritirato il premio la vicesindaca Francesca Maletti in luogo del sindaco di Massimo Mezzetti.

“La classifica di Italia Oggi – afferma il sindaco Massimo Mezzetti merita attenzione e va osservata rispetto a tutti i parametri che la compongono. Per la nostra Amministrazione, ai primi mesi di Governo della città e quindi osservatrice di questi risultati, le indicazioni fornite sono importanti. Anche il parametro che ci vede nella parte alta della classifica, terzi per quanto riguarda reddito e ricchezza, va letto con cautela. Non sempre la crescita della ricchezza equivale a quella della società nel suo complesso perché noi sappiamo che sta aumentando la divaricazione tra chi ha troppo e chi troppo poco. Penso quindi che un amministratore pubblico non debba esultare neanche di fronte a questo risultato ma interrogarsi perché significa che non si è lavorato a sufficienza per garantire una crescita equilibrata e attenta a tutti gli aspetti che oggi richiede uno sviluppo intelligente. Non solo ricchezza materiale per una fetta della società ma anche difesa dello stato sociale, cultura, istruzione, ambiente, sicurezze. Per questo intendiamo impegnarci esattamente in questa direzione, quella di una maggiore redistribuzione e per questo contiamo anche in un rinnovato rapporto con la Regione Emilia-Romagna alla luce del voto espresso alle elezioni”.