Questa notte intorno alle 3:00, i militari della Stazione Carabinieri di Brescello sono intervenuti presso un ristorante di Piazza Marconi, in seguito ad una segnalazione di principio di incendio. Le fiamme, scaturite da un locale magazzino esterno adibito a stoccaggio di tovaglie usate, sono state prontamente domate dai Vigili del Fuoco di Guastalla, giunti rapidamente sul posto insieme ai militari operanti. Fortunatamente, l’incendio non ha provocato danni a persone e nemmeno alla struttura del ristorante. Le cause dell’incendio sono attualmente al vaglio dei Carabinieri.