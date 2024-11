Venerdì 22 novembre dalle 18 alle 20 si conclude – con il primo evento pubblico e aperto a tutta la cittadinanza al Tecnopolo Manifattura (via Stalingrado 86, Bologna) – OBLIQUA – sguardi laterali sull’innovazione la rassegna di eventi gratuiti di BIS- Bologna Innovation Square, Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna e baumhaus. Iniziata a luglio, nel corso degli undici appuntamenti ha affrontato alcune delle tematiche più rilevanti per la trasformazione dell’economia e del lavoro da punti di vista inediti e coinvolgendo realtà e figure professionali che si occupano quotidianamente di tecnologie e AI, cultura ed economia della notte, nuove modalità di produzione artistica, industria musicale e algoritmi per citare solo alcuni degli argomenti trattati.

L’evento conclusivo si terrà il 22 novembre al Tecnopolo Manifattura – neonato hub che ospita alcuni dei più potenti HPC (High Performance Computer) al mondo, ed è il riferimento internazionale per il supercalcolo, i Big Data e l’Intelligenza Artificiale, con applicazioni nell’ambito scientifico e tecnologico e nei domini, tra l’altro, della meteorologia, climatologia, salute, scienze della terra e industria – e parleremo proprio di dati e della capacità di analizzarli . I dati sono un elemento sempre più strategico nello sviluppo delle città: raccontano le caratteristiche di un territorio, misurano come cambia la popolazione da un punto di vista demografico ed economico, permettono di fare previsioni su questioni centrali per la vita di tutti, come gli eventi climatici, oltre che un potenziale di sviluppo per la ricerca e le sue applicazioni.

Cercheremo di approfondire il legame sempre più stretto tra città e dati, provando a capire come si può utilizzare la potenza informatica e di calcolo a beneficio di tutti con Federico Bartolomucci (Junior Assistant Professor presso TIRESIA Research Centre, Politecnico di Milano) e Niccolò Cuppini (Docente-ricercatore presso la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana – SUPSI).

Seguirà synchromatriX: An Audiovisual Collision Performance , performance audiovisiva dinamica che esplora l’interazione e il conflitto tra suono e arte visiva. Un’esperienza immersiva con Maru Barucco (musicista, sound artist e performer), Biagio Cavallo (musicista e sound artist) e la visual artist Chiara Vitofrancesco: i due performer si sfidano in un duello in tempo reale, invadendo e interagendo con i rispettivi territori sonori attraverso tecniche avanzate di spazializzazione audio. Ogni invasione sonora è rispecchiata da un corrispettivo visivo, dando vita a uno spettacolo affascinante in cui luce e suono coesistono in una matrice vibrante e pulsante.

Durante l’evento sarà inoltre possibile visitare l’installazione di data visualization The Circle di Federica Fragapane (information designer. Ha realizzato progetti e visualizzazioni di dati per Google, Nazioni Unite, Scientific American, BBC Science Focus).

Per tutta la durata dell’iniziativa sarà offerto un aperitivo alle persone partecipanti.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Maggiori dettagli e modalità di registrazione a questo link.

Programma

ore 17,45: Apertura porte e controllo iscrizioni

ore 18,00 – 18,20: Saluti di benvenuto

Giovanna Trombetti, Direttrice Area Sviluppo Economico Città metropolitana di Bologna

Morena Diazzi, Direttore Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese Regione Emilia-Romagna

ore 18,20 – 19,00: Talk Una città di dati

Federico Bartolomucci, Junior Assistant Professor @ TIRESIA Research Centre – Politecnico di Milano

Niccolò Cuppini, Docente-ricercatore @ Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)

ore 19,00- 20,00: SynchromatriX: An Audiovisual Collision Performance e aperitivo di networking

Per informazioni e programma aggiornato: www.bolognainnovationsquare.it

OBLIQUA è un progetto di BIS – Bologna Innovation Square , Città metropolitana di Bologna e Comune di Bologna, realizzato con il supporto organizzativo di baumhaus che vuole proporre un punto di vista inedito su alcune delle tematiche più rilevanti per la trasformazione dell’economia e del lavoro.

La piattaforma BIS – Bologna Innovation Square è uno spazio aperto che vuole favorire le sinergie tra imprese, istituzioni e realtà dell’innovazione del territorio metropolitano affinché, dal lavoro comune, si sviluppino progettualità condivise, in una logica di open innovation, che possano rafforzare l’innovazione dell’intero sistema economico. I suoi principali ambiti di intervento sono quattro: Impatto del Tecnopolo e digitalizzazione, Innovazione per la transizione ecologica, Attrazione e retention di talenti, Nuova imprenditoria.