Quattro incontri con i cittadini, quattro momenti per andare all’ascolto delle esigenze, delle priorità e dei bisogni della comunità, prima di andare a impostare il bilancio per il 2025.

Il sindaco di Correggio Fabio Testi e la Giunta incontreranno i cittadini in quattro assemblee pubbliche che si terranno a partire da domani, martedì 19 per confrontarsi sul bilancio del 2025. Dopo il primo appuntamento a Fosdondo, il secondo incontro è in programma giovedì 21 novembre, alle 20:30, alla Sala Polivalente di Mandrio in via Mandrio, 26.

Gli incontri successivi si terranno lunedì 25 novembre, alle 20:30, presso la Sala Quadrifoglio di via Alda Ferrari, 8/A a Prato e, infine, mercoledì 27 novembre, sempre alle 20:30, presso la sala conferenze Recordati a Palazzo dei Principi a Correggio.

“Prima di incontrare i cittadini – ha spiegato l’assessore a Bilancio e Patrimonio Martina Catellani – abbiamo fatto un passaggio con sindacati e associazioni di categoria, per sentire il loro punto di vista. Poi, con questi quattro incontri pubblici, ci mettiamo all’ascolto dei cittadini che potranno darci il loro punto di vista sulle priorità della nostra comunità e comunicarci direttamente cosa si aspettano dall’amministrazione per i prossimi anni. Ci auguriamo che siano serate partecipate per potere capire appieno aspettative e bisogni della nostra comunità”.