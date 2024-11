Sabato 23 novembre alle ore 11.00, nella Biblioteca delle Arti (Piazza Della Vittoria, 5) a Reggio Emilia sarà presentata la donazione ai Musei Civici di due opere di Giordano Montorsi, che verranno esposte nei locali della Biblioteca delle Arti in collaborazione con Fondazione Reggio Tricolore.

Una delle opere fa parte della recente serie “Horror Mirror: No alla guerra” (2024); l’artista donerà anche un’opera realizzata in una stagione precedente, dal titolo “Console metacosmica (2015)”. Alla presentazione saranno presenti l’artista e Alessandro Gazzotti, responsabile delle collezioni d’arte dei Musei Civici. Ingresso libero

Giordano Montorsi è nato a Scandiano nel 1951 e risiede da diversi anni nel piccolo borgo di Macigno, ai piedi del Castello di Canossa. Già docente di Tecniche pittoriche alle Accademie di Belle Arti di Urbino e di Venezia e all’Accademia di Brera, è conosciuto e apprezzato a livello nazionale per una ricerca artistica che comprende dipinti, sculture e installazioni, capaci di suscitare domande sulla società contemporanea e sui valori profondi su cui si basa l’identità collettiva.

Dichiara Lorenzo Capitani della Fondazione Reggio Tricolore, in occasione della mostra promossa nel mese di ottobre: “A quarant’anni dal discorso di Enrico Berlinguer al Campo Volo, dedicato in buona parte all’impegno per la pace e per un nuovo ordine internazionale, all’inizio del terzo anno della guerra in Ucraina, mentre si allarga la gravissima crisi di Gaza, con nuovi pericoli di escalation di una terza guerra mondiale, – la diplomazia internazionale sembra incapace di ritrovare la strada della pace. Anche il mondo della cultura e dell’arte è stato travolto dagli eventi, ma non annullato: queste circostanze eccezionali hanno influenzato anche il lavoro di Giordano Montorsi, che ora presenta alcune delle sue ultimissime opere, caratterizzate dal prevalere dei

segni della guerra. L’uomo si rispecchia in immagini di orrore, ci dice Giordano Montorsi. Potrà essere questo terribile rispecchiamento un’occasione di riscatto per un risveglio dei principi umanitari, a partire dalle terre più martoriate?”

Orari di apertura della Biblioteca delle Arti

martedì e venerdì ore 9.00-18.00 / mercoledì, giovedì e sabato ore 9.00-13.00

Biblioteca delle Arti

Piazza Della Vittoria, 5 – 42121 Reggio nell’Emilia Tel.: 0522 456809

bibliotecadellearti@comune.re.it