Così la sindaca Emilia Muratori e dell’assessora alla Scuola Daniela Fatatis sui risultati delle scuole vignolesi nella classifica Eduscopio:

“Desideriamo congratularci con i dirigenti, i docenti, il personale, i ragazzi e le famiglie degli Istituti superiori vignolesi per il brillante risultato ottenuto, anche quest’anno, nella classifica delle migliori scuole stilata da Eduscopio.it, il portale della Fondazione Agnelli che, ancora una volta, premia il lavoro degli istituti di provincia. Vignola, nella classifica modenese, eccelle con l’Istituto Paradisi che si piazza ben due volte sul primo gradino del podio degli esiti universitari: sia nella classifica dei Licei classici con l’Allegretti che nella classifica degli Istituti tecnici economici con il Paradisi appunto. L’Istituto tecnico economico Paradisi, tra l’altro, è primo anche come indice di occupazione dei diplomati. Anche l’Istituto Tecnico Tecnologico Primo Levi è sul podio (secondo posto in provincia) per l’indice di occupazione dei diplomati. Buoni i piazzamenti, infine, per il Liceo scientifico, quello delle Scienze applicate e l’Istituto Spallanzani. Si tratta di risultati che testimoniano il lavoro continuo di approfondimento e innovazione portato avanti in questi anni e sono il frutto dell’impegno della comunità educante e, naturalmente, in primis dei dirigenti. Sono risultati, comunque, che vengono da lontano. Il caso vuole che, proprio sabato prossimo, a Vignola, grazie al lavoro dell’associazione Mezaluna e dei prof. Pier Giuseppe Forni e Giampaolo Grandi, venga presentato al Teatro Fabbri il libro sui primi 60 anni di “Ragioneria”, l’attuale Istituto tecnico economico Paradisi. Già allora, per le modalità con cui nacque e per il ruolo che ebbe nella crescita del tessuto economico e sociale del territorio, si presentava come un istituto all’avanguardia. I risultati di oggi sono quindi una conferma di un percorso di crescita che viene da lontano, ma che sa guardare al futuro come testimonia anche l’ottima partecipazione raccolta dal progetto “Intra-prendere” promosso da Proteo-Engineering in collaborazione con il Comune, che si è concluso proprio oggi, al Teatro Fabbri, con la testimonianza ai ragazzi degli istituti vignolesi di un imprenditore del calibro di Maurizio Marchesini, presidente di un Gruppo presente in 70 Paesi nel mondo e vicepresidente di Confindustria”.